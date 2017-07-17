Повышение цен на алкоголь к ”пивному ралли” не привело

В связи с повышением с 1 июля акцизов на слабую алкогольную продукцию цены на нее в некоторых магазинах уже поднялись или вот-вот сделают это.

По словам председателя правления COOP Калле Коова, сейчас у торговцев есть определенные запасы, которые они до определенного момента будут распродавать. ”Цена не поднимется, пока в магазины не начнет поступать пиво по новой цене”, — передает его слова Meie Maa. По его наблюдениям, обычные люди все же алкоголем, как правило, впрок не запасаются.

Руководитель по торговле COOP Марика Мяги отметила, что продажи алкоголя за последний месяц не выросли и даже оказались скромнее, чем в тот же период прошлого года. ”Даже в неделю июньских праздников продажи слабого алкоголя выросли всего на 2,5%. Если обычно в это время наблюдается очень резкий рост, то на этот раз такого не было”, — отметила она.

По сравнению с прошлым годом даже в период с 20 по 27 июня объемы продаж слабоалкогольных напитков упали на 10%, а за первые десять дней июля было куплено на 11,4% меньше, чем за тот же период 2016 года.