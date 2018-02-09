Повлияет ли забастовка работников на качество продукции Раквереского комбината?

Союз профсоюзов работников индустриальной и металлообрабатывающей промышленности, в который входят бастующие работники Раквереского комбината, направил Ветеринарно-пищевому департаменту вопрос о качестве продукции мясокомбината.

Союз отмечает, что к забастовке присоединились трое лицензированных контролеров за качеством мяса и что другие работники, насколько союзу известно, не имеют права выполнять эту работу.

Союз просит департамент сообщить, были ли в связи с этим выданы дополнительные сертификаты другим работникам комбината и каковы будут последствия, если выяснится, что качество исходящего мяса не пройдет должный контроль.