09.02.2018, 21:30

Повлияет ли забастовка работников на качество продукции Раквереского комбината?

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Rakvere LK pikett Tartus
Rakvere LK pikett TartusFoto: Argo Ingver

Союз профсоюзов работников индустриальной и металлообрабатывающей промышленности, в который входят бастующие работники Раквереского комбината, направил Ветеринарно-пищевому департаменту вопрос о качестве продукции мясокомбината.

Союз отмечает, что к забастовке присоединились трое лицензированных контролеров за качеством мяса и что другие работники, насколько союзу известно, не имеют права выполнять эту работу.

Союз просит департамент сообщить, были ли в связи с этим выданы дополнительные сертификаты другим работникам комбината и каковы будут последствия, если выяснится, что качество исходящего мяса не пройдет должный контроль.

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