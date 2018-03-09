Повар: модель семьи, в которой готовит только женщина, устарела

Повар Rimi Йорген Кохал порекомендовал мужчинам время от времени брать дела на кухне в свои руки: Международный женский день — это хороший момент положить начало кулинарным экспериментам и удивить свою женщину.

”Во многих семьях приготовление еды по-прежнему лежит на плечах женщин, и мужчины воспринимают это как ”женскую работу”, с которой они очень редко помогают”, — сказал Йорген Кохал в пресс-релизе Rimi. ”Я уверен, что, если мужчина будет больше интересоваться процессом приготовления еды, то он будет нравиться ему больше. Кроме того, мужчины иногда экспериментируют гораздо смелее, чем женщины, благодаря чему питание в семье может стать более разнообразным”.

Повар Rimi отмечает, что зачастую именно из-за женщины мужчина держится вдали от кухни: ”Когда мужчина начинает готовить, не надо следить за каждым его шагом и мучить советами. Позвольте мужчине действовать спокойно и поверьте, что ничего страшного не произойдет. Если все получится, то у вас появится прекрасный повар, который в дальнейшем будет помогать при приготовлении еды”.

Восьмого марта шеф-повар советует мужчинам собраться с духом и начать готовить самим. ”Если вы не успели заказать столик в ресторане, то нужно самому приготовить достойное блюдо. Проще всего сделать мясо или рыбу на гриле и подать со свежим салатом. Восьмое марта можно начать с утреннего кофе и свежевыпеченной булочки в постель — для этого необходимо заранее купить замороженные круассаны или яблочные пирожки, инструкцию по приготовлению которых можно найти на упаковке”, — добавил Йорген Кохал.

Некоторые простые рецепты для мужчин

Вкусный салат, приготовленный без ножа

Вкусный салат можно приобрести в салат-баре продуктового магазина. Ингредиенты уже нарезаны, и вы можете выбрать подходящие — главное, не забудьте про соус!

К салату можно подать выдержанный говяжий стейк, приготовленный на гриле или на сковородке. Приправьте мясо солью, опустите на горячую поверхность и запекайте с обоих сторон 3-4 минуты. Оставьте мясо на 3 минуты охлаждаться и затем сервируйте с салатом.

Для любителей рыбы проще всего приготовить мини-форель. Приправьте форель солью и положите в брюшко кусок масла. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте рыбу 25 минут. Подавайте с салатом.