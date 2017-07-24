Повар: каждый житель Эстонии выкидывает 20 кг пригодных продуктов в год

По словам главного повара Rimi Йоргена Кохала, среднестатистический житель Эстонии выкидывает 20 кг пригодных продуктов в год, хотя этого можно избежать или хотя бы существенно снизить показатель. Главной причиной того, почему такое большое количество еды становится отходами, является, например, недостаток опыта в приготовлении холостяцких ужинов. При этом Кохал утверждает, что возвращается тенденция, согласно которой люди хотят полностью использовать пригодные к пище продукты, сказано в пресс-релизе Rimi.

”В общей сложности семьи в Эстонии в год выкидывают еду на сумму в 63 миллиона евро, — сказал главный повар Rimi Йорген Кохал. — Политики часто говорят, что ищут деньги, а еще чаще признают, что не нашли их. Но деньги и не надо искать, просто нельзя их выкидывать. Естественно, потери продуктов не связаны только с ленью, небрежностью и вредительством. Для того, чтобы использовать содержимое своего холодильника с максимальной пользой, требуются знания, навыки, находчивость и желание развиваться — в итоге это является очень полезным для здоровья”.

По словам Йоргена Кохала, с развитием экологичного образа мышления все более популярным становится теория экономичного потребления, в основе которого лежат не погоня за дешевизной и экономия денег, а желание избежать лишних отходов. ”В некотором роде это возврат к новому виду хуторской культуры питания, — подтвердил Йорген Кохал. — Если 100 лет назад вчерашние блюда часто доедали из-за экономии времени на готовке, то сегодня это делают, чтобы не выкидывать еду”.

”Самую важную роль играет развитие навыков приготовления еды, даже у тех, кто обычно не тратит на это много сил, — заметил Йорген Кохал. — Эстонские семьи выкидывают более 25 000 тон еды в год. Если человек умеет только жарить яйца — этого мало. Умение готовить еду, способность комбинировать различные оставшиеся продукты и создавать из них новые блюда являются частью основного образования и мерилом образованности человека”.