14.08.2018, 08:33

Повар: идите в лес за летними дарами природы!

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rus.delfi.ee
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City Marinas peakokk Jörgen Kohal
City Marinas peakokk Jörgen KohalFoto: Hendrik Osula

Сейчас в эстонских лесах полно растений, грибов и вкусных ягод, полных витаминов, которые нужно использовать для обогащения своего рациона. По словам повара Rimi Йоргена Кохала, чтобы приготовить рыбу на гриле, можно использовать не фольгу, а еловые, сосновые или можжевеловые ветки.

”В эстонских лесах и садах растут ягоды, которые прекрасно подходят для маринада мяса. Черника, морошка, брусника, смородина, крыжовник — из них можно варить варенье или маринад. На килограмм мяса потребуется 100-150 граммов ягод. Раздавите ягоды, добавьте соль, масло и свои любимые пряные травы. Мясо должно постоять в маринаде минимум 4 часа”, — рассказал Йорген Кохал. Повар напоминает, что маринад должен равномерно покрывать мясо, а не плавать в нем — перед тем, как положить мясо на гриль, нужно удалить излишки жидкости.

Йорген Кохал также советует всем любителям гриля воспользоваться хвойными ветками вместо фольги: ”Захватите с собой из леса еловые, сосновые или можжевеловые ветки, и тогда фольга больше не понадобится. Особенно хорошо запекать таким образом местную рыбу — судак, щуку и окунь. Приправьте рыбу, заверните ее в ветки или используйте решетку. Не бойтесь, что ветки сгорят, они защитят рыбу, и она приобретет правильный вкус!”

”Если мяса и рыбы уже не хочется, то можно использовать и грибы. Замените в своих любимых блюдах мясо на грибы, и получите новый рецепт. Свежие лисички — это лучший ингредиент для таких экспериментов! Жареные лисички и свежая отварная картошка с укропом — против этого невозможно устоять”, — сказал Йорген Кохал. ”В качестве десерта ешьте ягоды, сейчас они самые спелые”.

Магазины торговой сети Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входят в число магазинов RimiBaltic AB, основанных на шведском капитале, единственным владельцем которых является ICA Gruppen AB. Преимущества Rimi — отличный ассортимент полезной для здоровья продукции, в том числе качественные фрукты и широкий выбор выгодных товаров, выпускаемых под собственным брендом. Всего у Rimi Baltic AB 263 магазина в трех странах Балтии, в том числе 80 гипермаркетов (14 из которых в Эстонии), 145 супермаркетов (70 из них в Эстонии) и 38 магазинов бюджетного сегмента в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем примерно для 2700 человек.

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