Повар: идите в лес за летними дарами природы!

”В эстонских лесах и садах растут ягоды, которые прекрасно подходят для маринада мяса. Черника, морошка, брусника, смородина, крыжовник — из них можно варить варенье или маринад. На килограмм мяса потребуется 100-150 граммов ягод. Раздавите ягоды, добавьте соль, масло и свои любимые пряные травы. Мясо должно постоять в маринаде минимум 4 часа”, — рассказал Йорген Кохал. Повар напоминает, что маринад должен равномерно покрывать мясо, а не плавать в нем — перед тем, как положить мясо на гриль, нужно удалить излишки жидкости.

Йорген Кохал также советует всем любителям гриля воспользоваться хвойными ветками вместо фольги: ”Захватите с собой из леса еловые, сосновые или можжевеловые ветки, и тогда фольга больше не понадобится. Особенно хорошо запекать таким образом местную рыбу — судак, щуку и окунь. Приправьте рыбу, заверните ее в ветки или используйте решетку. Не бойтесь, что ветки сгорят, они защитят рыбу, и она приобретет правильный вкус!”

”Если мяса и рыбы уже не хочется, то можно использовать и грибы. Замените в своих любимых блюдах мясо на грибы, и получите новый рецепт. Свежие лисички — это лучший ингредиент для таких экспериментов! Жареные лисички и свежая отварная картошка с укропом — против этого невозможно устоять”, — сказал Йорген Кохал. ”В качестве десерта ешьте ягоды, сейчас они самые спелые”.