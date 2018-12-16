Потребление в странах Балтии приближается к среднему показателю в ЕС

В Литве фактические индивидуальные расходы с учетом паритета покупательной способности в 2017 году составили 88% среднего показателя в ЕС (в 2016 году — 85%), в Эстонии — 73% (72%), в Латвии — 65% (68%), передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Больше всего в ЕС на потребление в прошлом году потратили жители Люксембурга — 132% среднего показателя в блоке, а меньше всего — жители Болгарии — 54%.

Показатель внутреннего валового продукта на душу населения из расчета покупательной способности в прошлом году в Литве вырос на 3 процентных пункта и составил 75% среднего показателя ЕС. В Эстонии этот показатель составил 79%, в Латвии — 67%.