Потребление цельного молока в Эстонии растет

Жители Эстонии в октябре выпили рекордное количество 1,3 млн литров цельного молока от Farmi Piimatööstus, т.е. молока жирностью 3,8-4,2 процента, и потребление молока постоянно растет. Farmi было первым производителем молочной продукции в Эстонии, который с 2015 года начал производить в литровой упаковке pure цельное молоко с так сказать ”плавающим” процентом жирности, говорится в пресс-релизе.

Жители Эстонии в год потребляют в общей сложности приблизительно 65,3 тонн молока, и большинство, или 90%, этого количества, составляет питьевое молоко жирностью 2,5%. В то же время потребление цельного молока среди жителей Эстонии становится все популярнее, и доля его потребления выросла в портфеле Farmi до 30% от всего продаваемого молока.

По словам руководителя по маркетингу Farmi Руты Калласпоолик, рынок ждет все больше натуральных необработанных продуктов, и выбор напитков на прилавках магазинов значительно расширился. К молочным напиткам добавилось много различных растительных напитков, таких как кокосовые, конопляные, рисовые и другие молочные напитки.

”За последние пару лет к продукции низкой жирности, к так называемым продуктам с пометкой light, добавился сегмент жирных продуктов, таких как например цельное молоко или йогурты с более высоким содержанием жирности. Жирная еда больше нравится на вкус, и многие из своего детства помнят жирное коровье молоко, которое пили у бабушки. Также люди понимают и то, что пищевые жиры организму жизненно необходимы”, — объяснила Калласпоолик.

Цельное молоко — это натуральное и малообработанное деревенское молоко, жирность которого именно такая, какой жирности молоко поступило с фермы, т.е. в промежутке 3,8-4,2%. Жирность является самым ”плавающим” компонентом в составе молока, и в среднем коровье молоко содержит 4 процента жирности. Жирность зависит от кормового рациона, лактации, времени года, породы животного и др. Цельное молоко — это как деревенское молоко, только оно пастеризовано, для того чтобы обеспечить полезность и качество продукта.

Молоко Farmi производится только из эстонского молока, в основном из молока регионов Вирумаа и Вооремаа. Farmi Piimatööstus в 2015 году начало производство цельного молока с жирностью 3,8-4,2%. В то же время цельное молоко Farmi в 2015 году стало по мнению AC Nielsen лучшим новым продуктом 2015 года. С 2017 года Farmi стало продавать цельное молоко с ”плавающим” процентом также в 2-литровых упаковках и в маленьких упаковках pure объемом 0,75 л.