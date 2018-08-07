07.08.2018, 11:00

Потребительские цены в июле выросли на 3,5%

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rus.delfi.ee
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Потребительские цены в июле выросли на 3,5%
фото иллюстративноеFoto: Raivo Tasso

Индекс потребительских цен в Эстонии в июле увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, передает rus.err.ee.

С июня цены в целом выросли на 0,1%, сообщил 7 августа Департамент статистики.

Товары по сравнению с июлем прошлого года подорожали на 2,9%, а услуги — на 4,4%. Регулируемые цены на товары и услуги выросли на 10,1%, а нерегулируемые — на 1,7%.

Наибольшее влияние на индекс оказал рост расходов на жилье, в том числе подорожавшее на 16,9% электричество. Цены на бензин выросли на 19,3%, на дизельное топливо — на 16,8%.

Алкогольные напитки подорожали на 9%, в том числе пиво на 11,7%. Цены на табачные изделия выросли на 7,6%.

Из продуктов питания больше всего подорожали замороженные фрукты и ягоды (26%) и яйца (22%). При этом цены на картофель снизились на 30%, а на сахар — на 23%.

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