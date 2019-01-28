Потребительская корзина россиян может подорожать на 30%

Предложение об изменении необходимых продуктов питания для жителей России предложил Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, сообщают ”Известия”.

Специалисты считают, что в новый рацион необходимо добавить на 5% больше мяса, на 16% — рыбы, на 14% — творога и яиц, а также на 11% — птицы.

Отмечается, что эти изменения повлекут за собой увеличение цены потребительской корзины. Ее стоимость вырастет примерно на 30%.

Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году.

Ранее сообщалось, что россияне потратили 1,1 трлн руб. в период новогодних праздников.