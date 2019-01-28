Потребительская корзина россиян может подорожать на 30%
Министерство труда разрабатывает новую потребительскую корзину для россиян, которая с учетом добавления новых продуктов станет дороже на 30% , передает ТАСС.
Министерство труда разрабатывает новую потребительскую корзину для россиян, которая с учетом добавления новых продуктов станет дороже на 30% , передает ТАСС.
Предложение об изменении необходимых продуктов питания для жителей России предложил Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, сообщают ”Известия”.
Специалисты считают, что в новый рацион необходимо добавить на 5% больше мяса, на 16% — рыбы, на 14% — творога и яиц, а также на 11% — птицы.
Отмечается, что эти изменения повлекут за собой увеличение цены потребительской корзины. Ее стоимость вырастет примерно на 30%.
Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году.
Ранее сообщалось, что россияне потратили 1,1 трлн руб. в период новогодних праздников.
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