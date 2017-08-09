Потребители в шоке от роста цен: "так как скидки на масло не было, то я его не купила"

”За последние несколько недель масло очень подорожало. Поскольку сегодня скидки на масло не было, я его не купила”, — сказала читательница Õhtuleht.

В начале недели Департамент статистики подтвердил, что на индекс потребительских цен в июле больше всего повлияли цены на продукты, пишет Õhtuleht.

Рост цен затронул и масло. По словам Лууле Таэла, двадцать лет продающей на Тартуском рынке молочные изделия, еще год назад она продавала пачку масла за 1,20 евро, а сегодня она стоит уже 1,70. Более того, возможно, что следующая партия масла станет еще дороже.

Магазины пытаются держать цены на 200-граммовые пачки масла в пределах двух евро, но если не повезет, то за пачку эстонского масла вам придется выложить 2,19 евро.

По данным интернет-магазинов розничных сетей, самое дешевое местное двухсотграммовое масло продается в Selver и стоит 1,65 евро. В Maxima оно стоит 1,99, в Prisma — тоже 1,99 и в Coop — 1,79 евро.