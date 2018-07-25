Потребители и предприятия в Европе теряют при международных денежных переводах и оплате за границей более 12 миллиардов евро

По словам исполнительного директора и соучредителя TransferWise Кристо Кяярманна, у европейцев существует право знать точно, сколько они платят за ту или иную услугу. ”Мы должны положить конец отсутствию прозрачности в банковском секторе, и мы продолжим борьбу, пока скрытые сборы уйдут в прошлое. Всемирный банк также согласен с тем, что ”решающим фактором, создающим высокую стоимость денежных переводов, является отсутствие прозрачности на рынке”, — говорит он.

Из-за скрытых платежей туристы из еврозоны теряют 110 евро на человека в год

Большая часть расходов приходится на ”карман” европейских туристов — они платят 7,04 миллиардов евро скрытых платежей (беря наличные деньги из автомата за границей, оплачивая картой покупки в другой валюте или обменивая валюту перед отпуском). Если к этой сумме добавить еще и видимые платы, то потребители платят в общей сложности 7,88 миллиарда за деньги необходимые им в отпуске. Это означает, что 90% всех расходов скрыты.