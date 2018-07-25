25.07.2018, 10:00

Потребители и предприятия в Европе теряют при международных денежных переводах и оплате за границей более 12 миллиардов евро


rus.delfi.ee
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Rahatähed, vaesus, rikkus
Rahatähed, vaesus, rikkusFoto: Tiit Blaat

Из недавнего исследования Consumer Intelligence, которое было заказано TransferWise, выясняется, что из-за несправедливого обменного курса крупных банков и обменных пунктов люди в Евросоюзе теряют очень крупные суммы. Только за один год потребители и предприятия внутри ЕС тратят на оплату услуг международных банков примерно 24,91 миллиардов евро, из которых 18,85 составляют скрытые платежи и неблагоприятный курс. Несмотря на использование единой валюты, больше всего это обстоятельство влияет на Еврозону, где потерянные суммы составляют 12,17 млрд. евро.

Банки и другие предприятия, предлагающие услуги обмена валюты, часто говорят о своих услугах ”бесплатно”, ”0% посреднической платы” или ”без посреднической платы” — это оставляет впечатление, что услуга является бесплатной или все сборы составляют небольшую сумму, которую видит клиент. В тоже время большинство фирм, которые занимаются обменом валюты, не используют среднерыночный обменный курс. Вместо этого они назначают собственный обменный курс. Это означает, что обычному потребителю кажется, что сделка выгодна, но в действительности клиент платит больше.

По словам исполнительного директора и соучредителя TransferWise Кристо Кяярманна, у европейцев существует право знать точно, сколько они платят за ту или иную услугу. ”Мы должны положить конец отсутствию прозрачности в банковском секторе, и мы продолжим борьбу, пока скрытые сборы уйдут в прошлое. Всемирный банк также согласен с тем, что ”решающим фактором, создающим высокую стоимость денежных переводов, является отсутствие прозрачности на рынке”, — говорит он.
Из-за скрытых платежей туристы из еврозоны теряют 110 евро на человека в год

Большая часть расходов приходится на ”карман” европейских туристов — они платят 7,04 миллиардов евро скрытых платежей (беря наличные деньги из автомата за границей, оплачивая картой покупки в другой валюте или обменивая валюту перед отпуском). Если к этой сумме добавить еще и видимые платы, то потребители платят в общей сложности 7,88 миллиарда за деньги необходимые им в отпуске. Это означает, что 90% всех расходов скрыты.

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