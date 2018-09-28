Потребители Эстонии более 60% своих расходов оплачивают банковской картой

Значительно чаще стали использоваться и кредитные карты — в этом году среднее количество платежей кредитной картой в месяц достигло почти 5 раз. В 2017 году соответствующий показатель составлял около 4 раз и в 2016 году — 3,5 раза в месяц.

”Банковская карта является одной из основных современных услуг, которую большинство жителей Эстонии с удовольствием используют с 1990-х годов. Популярность карточных платежей в Эстонии значительно превышает средние показатели по Европе, лишь немного уступая Скандинавии. На частоту карточных платежей в значительной степени повлияло и появление бесконтактных платежей на рынке Эстонии. Так, житель Эстонии в 2015 году в среднем пользовался банковской карточкой чуть реже 10 раз в месяц, однако в этом году среднее количество карточных платежей превысило 15 раз в месяц. Оплата банковскими картами повышает в нашем обществе безопасность и прозрачность использования денег, тем самым рост числа карточных платежей носит весьма положительный характер”, — прокомментировала руководитель продаж сегмента частных клиентов SEB Эвелин Таммеару.



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