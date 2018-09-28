28.09.2018, 09:16

Потребители Эстонии более 60% своих расходов оплачивают банковской картой


rus.delfi.ee
EST
Kaardimakse
KaardimakseFoto: Priit Simson

Жители Эстонии стали больше пользоваться банковскими и кредитными картами, подтверждают данные SEB. Если в 2017 году из каждый десяти потраченных евро 5,30 евро оплачивались карточкой, то сегодня этот показатель превысил 6,10 евро.

Значительно чаще стали использоваться и кредитные карты — в этом году среднее количество платежей кредитной картой в месяц достигло почти 5 раз. В 2017 году соответствующий показатель составлял около 4 раз и в 2016 году — 3,5 раза в месяц.

”Банковская карта является одной из основных современных услуг, которую большинство жителей Эстонии с удовольствием используют с 1990-х годов. Популярность карточных платежей в Эстонии значительно превышает средние показатели по Европе, лишь немного уступая Скандинавии. На частоту карточных платежей в значительной степени повлияло и появление бесконтактных платежей на рынке Эстонии. Так, житель Эстонии в 2015 году в среднем пользовался банковской карточкой чуть реже 10 раз в месяц, однако в этом году среднее количество карточных платежей превысило 15 раз в месяц. Оплата банковскими картами повышает в нашем обществе безопасность и прозрачность использования денег, тем самым рост числа карточных платежей носит весьма положительный характер”, — прокомментировала руководитель продаж сегмента частных клиентов SEB Эвелин Таммеару.

В банкомате снимается в среднем 119 евро за раз


При этом использование наличных денег в Эстонии так же остается заметным. В год в системе банкоматов SEB производится более 9.6 миллионов сделок по снятию наличных денег, причем средняя сумма снятия денег в банкомате составляет 119 евро. При этом средний взнос наличности составляет 363 евро, а в год в системе банковских автоматов SEB происходит более 1.6 миллиона взноса наличных денег. По-прежнему больше всего нагружены банкоматы в крупных городах страны. Так, например, находящийся в центре банкомат SEB может давать до 1% от всего оборота наличных денег банка.

Для того, чтобы познакомить людей со всеми современными возможностями, которые могут предложить банковские и цифровые решения, банк SEB предложил победителю первого сезона ”Rakett 69” Карлу Вильхельму Вальтеру и оперной певице и актрисе Ангелике Микк пройти 30-дневное цифровое испытание. Цель проекта заключается в том, чтобы показать, что в современном эстонском обществе можно практически все обязательные действия уладить при помощи электронно-цифровых решений, без необходимости куда-то идти. О том. Как продвигаются прошла вторая неделя влогеров, можно посмотреть в их видео блогах. Более подробно о проекте можно узнать на странице SEB в Facebook и на странице Foorum.

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