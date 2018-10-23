Потребитель о жилищных кредитах: банк интересует лишь выписка со счета, им все равно кто я и каковы мои возможности

Я ходатайствовал о жилищном кредите четыре раза и с каждым разом становился умнее. К примеру, мне отказывали из-за наличия автомобильного лизинга. Но после того, как я переоформлял лизинг на свои спутницу жизни или отца (продолжая при этом совершать выплаты), то получал положительный ответ. Из этого я заключаю, что банк настойчиво ошибается в отношении меня, полагая, что я не в силах выплачивать ежемесячно больше, чем его выплаты по жилищному кредиту. Он не в силах оценить мои возможности. И зачем вообще принимать во внимание рассрочку на телевизор или автолизинг, которые, может, вообще через 3 месяца будут выплачены? Чем эта ситуация отличается от той, когда человек берет телевизор в рассрочку после того, как подпишет бумаги по жилищному кредиту?

И еще одна вечная тема — дивиденды. Пять лет назад банк упрекнул меня в том, что я не выплачиваю ежемесячно дивиденды. Объяснения, что у меня на счету 10000 евро и мне не нужны дополнительные средства, банк не устраивали.

Итак, когда возникла необходимость в четвертый раз поменять жилье, то я подготовился основательно: 6 месяцев платил себе хорошую зарплату, а также дивиденды, автолизинг выплатил еще за год это этого. Получив жилищный кредит, я сразу же вдвое уменьшил зарплату и перестал снимать дивиденды. Через год я взял в лизинг новое авто, а еще через год мне пришлось оплачивать счета дома по уходу. Если бы я сегодня пришел со всем этим в банк, то меня бы без долгих разговоров просто выпроводили за дверь.

За 20 лет я погасил три жилищных кредита, несколько автолизингов и никогда ни на цент не задерживал платежи, но, ходатайствуя о кредите в четвертый раз, для банка я по-прежнему оставался молокососом. Никого не интересует кто я и каковы мои способности. Все, что им надо для анализа, — это выписка с банковского счета за последние 6 месяцев. Ладно. Сделаем вам такую выписку, какую пожелаете. У меня просто нет времени вам что-то доказывать.

Банк неоднократно ошибался в отношении меня, и, безусловно, я — не единственный. В итоге я всегда получал свои кредиты, но каждый раз мне приходилось в чем-то привирать.

Возвращаясь к началу моего письма — принимая во внимание такие низкие риски — есть ли вообще смысл содержать целый офис людей для анализа этих выписок за 6 месяцев? не легче ли просто просто признать, что человеку все равно нужен дом?