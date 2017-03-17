ПОТОРОПИТЕСЬ! Заканчивается срок подачи ходатайств о пособии низкооплачиваемым работникам

По данным Налогово-таможенного департамента, на пособие лицам с низким уровнем заработной платы имеют право еще 20 000 человек, которые к настоящему моменту не подали налоговую декларацию и соответствующее ходатайство. Сделать это можно до 31 марта.

По словам руководителя налогового отдела департамента Эвелин Лийвамяги, речь идет, в основном, о тех людях, у которых в прошлом году не было необходимости подавать декларацию, поэтому они не сделали этого и в нынешнем. Лийвамяги отметила, что на следующей неделе департамент разошлет этим людям соответствующее напоминание.

”Если совершеннолетний человек в прошлом году работал на полную ставку по меньшей мере шесть месяцев в течение всего календарного месяца и его брутто-доход составил в общей сложности менее 7817 евро, то мы настоятельно советуем ему до 31 марта подтвердить в электронной среде департамента свою декларацию о доходах. Если после этого вам будет предложено предоставить ходатайство о возврате подоходного налога для работников с низким уровнем дохода, то следует подтвердить и его”, — сказала Лийвамяги.

На сегодняшний день соответствующее ходатайство подали 67 000 человек. Общая сумма возврата подоходного налога низкооплачиваемым работникам составит 24,7 млн евро.