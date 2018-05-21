Посылочных автоматов DPD станет больше

”Не все места расположения новых посылочных автоматов еще утверждены окончательно. В настоящий момент мы пытаемся определить, где именно потребность в посылочном автомате DPD особенно высока, и занимаемся изучением отзывов клиентов”, — рассказал исполнительный директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла. — Мы планируем установить больше посылочных автоматов в крупных городах и местах с повышенной посещаемостью, но без новых посылочных автоматов, разумеется, не останутся и небольшие населенные пункты, где ранее посылочных автоматов DPD не было. В ближайшее время мы сообщим клиентам, где и когда появятся новые посылочных автоматы. Расширение сети посылочных автоматов DPD позволит нашим клиентам активнее пользоваться посылочных автоматами для отправки и получения посылок”. Первые новые посылочные автоматы поступят в Эстонию в начале лета.

Рохтла рассказал, что новые посылочных автоматы будут произведены надежным австрийским партнером, у которого компания DPD закупила предыдущую партию посылочных автоматов. ”Новый продукт неизбежно нуждается в определенном усовершенствовании, чтобы лучше соответствовать ожиданиям потребителей, поэтому посылочных автоматы нового поколения будут отличаться от старых рядом нововведений”, — прокомментировал Рохтла. — Мы собрали отзывы клиентов и курьеров, проанализировали статистику и, исходя из этого, изменили количество ячеек разного размера, что должно позволить эффективнее использовать посылочных автоматы в высокий сезон. Также был введен и ряд других изменений”. Кроме того, новые посылочных автоматы отличаются наличием полки для посылок поблизости от дисплея. Как и ставшие привычными посылочных автоматы, новое поколение посылочных автоматов DPD будет поддерживать бесконтактные платежи. ”Поскольку малейшая деталь может сделать использование посылочных автомата более или менее удобным, мы изменили угол наклона платежного терминала — теперь вводить PIN-код будет удобнее”, — добавил Рохтла.

”В сравнении с другими европейскими странами особенностью стран Балтии, и Эстонии в частности, является обилие посылочных автоматов и то, что им явно отдают предпочтение — в Эстонии это особенно заметно”, — прокомментировал представитель DPD. — Именно поэтому в балтийском регионе мы уделяем особое внимание инвестициям в сеть посылочных автоматов”. Согласно исследованиям, в сравнении с другими услугами, жители Эстонии чаще всего пользуются именно посылочными автоматами (80% респондентов), тогда как жители Латвии на данный момент предпочитают заказывать посылки на дом, а посылочные автоматы остаются на втором месте (41% респондентов). В Литве посылки предпочитает получать в почтовых посылочных автоматах примерно треть людей, совершающих покупки онлайн.

Также клиенты DPD по-прежнему смогут заказывать доставку посылок в посылочные роботы Cleveron и в магазины, присоединившиеся к сети DPD Pickup.