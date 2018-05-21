21.05.2018, 11:40

Посылочных автоматов DPD станет больше

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Pakiautomaadid
Foto: Priit Simson

Предлагающая транспортно-логистические услуги компания DPD заключила с австрийским производителем Keba договор о покупке новых посылочных автоматов. Новые посылочных автоматы появятся в разных точках Эстонии до конца нынешнего года, сообщает DPD.

В этом году компания DPD установит в странах Балтии не менее 120 новых посылочных автоматов: 50 в Эстонии, 20 в Латвии и 50 в Литве. В общей сложности в течение ближайших двух лет инвестиции DPD в расширение сети посылочных автоматов в странах Балтии составят около 5 миллионов евро — за это время будет установлено около 250 новых посылочных автоматов.

”Не все места расположения новых посылочных автоматов еще утверждены окончательно. В настоящий момент мы пытаемся определить, где именно потребность в посылочном автомате DPD особенно высока, и занимаемся изучением отзывов клиентов”, — рассказал исполнительный директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла. — Мы планируем установить больше посылочных автоматов в крупных городах и местах с повышенной посещаемостью, но без новых посылочных автоматов, разумеется, не останутся и небольшие населенные пункты, где ранее посылочных автоматов DPD не было. В ближайшее время мы сообщим клиентам, где и когда появятся новые посылочных автоматы. Расширение сети посылочных автоматов DPD позволит нашим клиентам активнее пользоваться посылочных автоматами для отправки и получения посылок”. Первые новые посылочные автоматы поступят в Эстонию в начале лета.

ТОП

Рохтла рассказал, что новые посылочных автоматы будут произведены надежным австрийским партнером, у которого компания DPD закупила предыдущую партию посылочных автоматов. ”Новый продукт неизбежно нуждается в определенном усовершенствовании, чтобы лучше соответствовать ожиданиям потребителей, поэтому посылочных автоматы нового поколения будут отличаться от старых рядом нововведений”, — прокомментировал Рохтла. — Мы собрали отзывы клиентов и курьеров, проанализировали статистику и, исходя из этого, изменили количество ячеек разного размера, что должно позволить эффективнее использовать посылочных автоматы в высокий сезон. Также был введен и ряд других изменений”. Кроме того, новые посылочных автоматы отличаются наличием полки для посылок поблизости от дисплея. Как и ставшие привычными посылочных автоматы, новое поколение посылочных автоматов DPD будет поддерживать бесконтактные платежи. ”Поскольку малейшая деталь может сделать использование посылочных автомата более или менее удобным, мы изменили угол наклона платежного терминала — теперь вводить PIN-код будет удобнее”, — добавил Рохтла.

”В сравнении с другими европейскими странами особенностью стран Балтии, и Эстонии в частности, является обилие посылочных автоматов и то, что им явно отдают предпочтение — в Эстонии это особенно заметно”, — прокомментировал представитель DPD. — Именно поэтому в балтийском регионе мы уделяем особое внимание инвестициям в сеть посылочных автоматов”. Согласно исследованиям, в сравнении с другими услугами, жители Эстонии чаще всего пользуются именно посылочными автоматами (80% респондентов), тогда как жители Латвии на данный момент предпочитают заказывать посылки на дом, а посылочные автоматы остаются на втором месте (41% респондентов). В Литве посылки предпочитает получать в почтовых посылочных автоматах примерно треть людей, совершающих покупки онлайн.

Также клиенты DPD по-прежнему смогут заказывать доставку посылок в посылочные роботы Cleveron и в магазины, присоединившиеся к сети DPD Pickup.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег

21.05.2018
В субботу состоялась свадьба года — британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. А в таллинне в этот же день прошел традиционный Майский забег. В воскресенье утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы были в Ласнамяэ. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Министр обороны Луйк: для НАТО важна скорость реагирования

21.05.2018
Во время своего выступления на международном форуме по вопросам безопасности GLOBSEC 2018 в Братиславе министр обороны Юри Луйк сказал, что НАТО способна обеспечить эффективное сдерживание на восточном фланге альянса. По словам министра обороны, это возможно только при тесном сотрудничестве Европы и США.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Британские депутаты назвали ”грязные деньги” из России угрозой для страны

21.05.2018
В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает агентство Reuters. По мнению депутатов ”грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства”.
Подробнее

Не показывайте это видео королеве! В Сети появилась откровенная реклама с Меган Маркл

20.05.2018
Вчера в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая теперь носит титул герцогини Сассекской. Не секрет, что до знакомства с принцем Меган жила жизнью обычной голливудской актрисы, а недавно в Сети всплыла реклама, которую Елизавета II точно не хотела бы видеть, пишет Mirror.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Древний греческий город выставлен на продажу

21.05.2018
Античный город Баргилия, который сейчас находится на территории Турции (местные называют его Богазичи), выставлен на продажу. Купить древнее поселение с ценнейшими руинами можно за € 7 млн. Таким необычным способом местные власти надеются защитить его от разрушения.
Подробнее