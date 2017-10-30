Посылки DPD теперь также можно получать при помощи посылочных роботов Cleveron

Занимающаяся доставкой посылок фирма DPD и производитель инновационных посылочных автоматов Cleveron заключили соглашение о сотрудничестве, на основании которого к сети получения посылок Pickup DPD присоединяются роботизированные посылочные автоматы Cleveron Collect.Net, сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время сеть Cleveron Collect.Net состоит из восьми расположенных по всей Эстонии инновационных посылочных автоматов, действующих по принципу открытой сети. Это значит, что автоматами могут пользоваться все курьерские фирмы, онлайн-магазины и частные лица — для хранения посылок без услуги транспортировки.

”Присоединение к нашей сети посылочных роботов Cleveron Collect.Net в еще большей степени приближает нас к клиентам и позволяет каждому с удобством выбирать, где именно получить посылку — в автомате DPD, в ближайшем присоединившемся к нашей сети Pickup магазине или в автомате Cleveron, — пояснил исполнительный директор DPD Райнер Рохтла. — Помимо продолжающегося расширения сети, в данном случае очень важна инновационность Cleveron — с учетом роста объемов онлайн-торговли это один из приоритетов и для DPD”.

Руководитель по услугам Collect.Net Каур Оякиви отметил, что решение приступить к сотрудничеству с DPD принять было несложно, поскольку именно DPD отличается новаторским подходом, а представления двух предприятий о будущем доставки посылок совпадают. ”Мы готовим ряд новых решений, которые будут интегрированы в нашу открытую сеть, и надеемся, что сотрудничество с DPD станет долгосрочным”, — рассказал Оякиви.

В связи с присоединением посылочных роботов Collect.Net к сети Pickup компании DPD будут перемещены некоторые собственные посылочные автоматы DPD — так, чтобы они находились в наиболее удобных для клиентов местах. К примеру, посылочный автомат из тартуского центра Eeden будет перемещен в Anne Prisma, поскольку в Eeden уже есть посылочный робот Collect.Net. В ближайшее время DPD планирует установить и дополнительные посылочные автоматы.

Cleveron является технологическим предприятием, основанным на эстонском капитале, которое развивает технологии передачи посылок. Недавно фирма начала сотрудничество с американским гигантом розничной торговли Walmart, а также установила первый посылочной робот в Испании в рамках сотрудничества с компанией Inditex, которая известна как владелец известного бренда одежды Zara.

Присоединившиеся к сети DPD посылочные роботы Collect.Net можно найти в следующих местах: