Построенная в Эстонии баржа представлена на выставке в Норвегии

Компания Marketex Marine, входящая в состав BLRT Grupp, строит баржи нового поколения с увеличенной мореходностью и глубоким V-образным днищем.

В связи с ужесточением экологических требований, баржи отодвигаются все дальше в море. Мarketex Marine спроектировало и построило баржу, способную выдерживать большие волновые нагрузки. Внешне такая баржа напоминает малый круизный лайнер, сообщает BLRT посредством пресс-релиза.

Баржи-фермы с разными объемами кормохранилищ строятся по принципу ”под ключ” для многолетнего партнера компании — норвежской фирмы AKVA Group ASA. Первая баржа, построенная в рамках пилотного проекта, была передана заказчику уже в конце апреля текущего года, после чего поступил заказ на строительство еще двух подобных барж, одна из которых c 15 по 18 августа представлена на выставке Aqua Nor в Тронхейме (Норвегия).

За последние 10 лет компанией Marketex Marine было построено около 300 барж для индустрии рыборазведения, которые успешно работают в разных климатических условиях по всему миру. Marketex Marine предлагает решения ”под ключ” из стали, нержавеющей стали и алюминия для рынков малого судостроения и рыборазведения. Компания является лидером по строительству барж.

Сегодня производство Marketex Marine находится в прибрежном квартале Ноблесснера, который в скором будущем станет жилым кварталом. К концу текущего года производственные мощности компании будет переведены на полуостров Копли, где сосредоточена большая часть деятельности предприятий концерна BLRT Grupp в Эстонии. В настоящее время здесь идет строительство новых современных цехов с линией сварки микро-макро панелей, включая самую большую в Балтийских странах окрасочную камеру.