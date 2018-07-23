Пострадали от отмены рейсов Nordica? Вам может полагаться приличная компенсация, о которой вы не знали

На днях авиакомпания Nordica отменила рейсы в Мюнхен, Варшаву и Киев, поскольку более 20 работников фирмы взяли больничный. По словам Мариуса Стонкуса, директора предприятия Skycop, которое занимается взысканием компенсация для пассажиров, заявление о компенсации морального вреда должны все пассажиры, чьи планы были нарушены из-за сложившейся ситуации.

”Болезнь сотрудников авиафирмы не квалифицируется как чрезвычайное обстоятельство, по причине которого у авиафирмы была бы возможность отказаться от выплаты компенсаций за моральный ущерб. Если рейс задерживается до трех часов или же его отменяют, пассажир имеет право, помимо замены рейса, и на денежную компенсацию, которая, в зависимости от дистанции, может достигать 600 евро”, — пояснил Стонкус.

По его словам, фирма может отказаться от выплаты, если причина задержки или отмены рейса — плановая забастовка, очень сложные погодные условия вопросы безопасности или же технические неполадки самолета, причиной которых — скрытый производственный дефект.

Напомним, как развивались события.

Недавно авиакомпания Nordica отменила рейсы в Мюнхен, Варшаву и Киев, поскольку более 20 работников фирмы взяли больничный.

По словам пресс-секретаря Nordica Тоомаса Уйбо, в авиации даже простой насморк представляет угрозу безопасности полета. ”Насморк может перерасти в очень сильную головную боль, которая подвергнет опасности здоровье пилота и безопасность рейса”, — пояснил он.