Постоянная работа в электромагнитном поле: есть ли риск для здоровья?

Читатель Maaleht озабочен тем, как влияет на здоровье постоянное пребывание в электромагнитном поле, с которым сталкиваются офисные работники. Представляет ли это риск для здоровья?

По словам консультанта по рабочей среде Инспекции труда Индрека Ави, на работе мы действительно постоянно соприкасаемся с электромагнитными полями, которые создают различные устройства и агрегаты, работающие за счет электричества.

”Пребывание в электромагнитном поле может оказать на организм человека прямое биофизическое воздействие. На основе исследований были установлены нормы соприкосновения, при превышении которых электромагнитные поля в значительной степени оказывают влияние на здоровье и безопасность в случае кратковременного воздействия”, — отмечает консультант.

Тем не менее, в обычных офисных зданиях электромагнитный поля в сотни или тысячи раз ниже установленных пределов, заверяет он. Поэтому в большинстве рабочих помещений уровень контакта с полями низкий и не представляет опасности для здоровья.

Однако Ави отмечает, что даже низкие по мощности электромагнитные поля могут нарушить работу медицинских устройств в или на теле человека (например, кардиостимулятор или инсулиновая помпа), тем самым поставив здоровье под угрозу. В таком случае нужно провести тщательный анализ риска рабочей среды.

Обязанности работодателя в предотвращении или уменьшении вызванных электромагнитными полями рисков для здоровья сотрудников установлены в постановлении правительства Эстонской Республики от 01.04.2016 №44. Подробнее об электромагнитных полях в рабочей среде можно узнать на портале Tööelu.