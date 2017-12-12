Поставки газа в ряд европейских стран прерваны после взрыва в Австрии

Поставки газа в Италию, Словению и Венгрию прерваны после взрыва на газораспределительной станции компании OMV в Нижней Австрии. Об этом сообщает пресс-служба австрийского регулятора E-Control.
"Транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии в настоящее время прерваны. Мы работаем над скорейшим снятием ограничений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сроки снятия данных ограничений пока не ясны.
Итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas после взрыва газопровода в австрийском Баумгартене снизил оценку поступления газа из Тарвизио (физически это только российский газ) с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. м.
Транспортный оператор Gas Connect Austria Gmbh сообщает, что транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (а это Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия) прекращается до дальнейших уведомлений. Сопряженные операторы были немедленно проинформированы для оперативного реагирования, пишет "Интерфакс".
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Ранее во вторник стало известно, что транзит российского газа в Европу через Украину (ужгородский коридор) может упасть на 1/3 из-за взрыва в Австрии.
Во вторник утром на газовом хабе OMV в Баумгартене произошёл взрыв. По последним данным, один человек погиб, 18 ранены.