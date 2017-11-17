Поставившие из Эстонии в Финляндию тысячи литров алкоголя мужчины получили тюремные сроки

Окружной суд Хельсинки признал виновным двоих мужчин в незаконном содержании интернет-магазина алкогольной продукции.

В период 2014-2015 мужчины продали из Эстонии и Финляндию посредством сайта Viinakauppa.eu тысячи литров алкоголя, не платя с него ни акцизов, на налога с оборота, пишет Helsingin Sanomat.

Алкоголь стоил примерно вполовину дешевле, чем в финских магазинах, и доставлялся клиентам прямо на дом.

Один из участников схемы получил два года и восемь месяцев лишения свободы, другой — год и десять условно. Также мужчины должны возместить ущерб в 0,5 млн евро.