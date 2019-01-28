28.01.2019, 17:50

Посольство РФ: для граждан Эстонии стоимость российской визы не повысится

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rus.delfi.ee
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IMG_4018Foto: Annika Haas

После появления в СМИ информации о том, что с 3 февраля произойдет повышение единого тарифа на российскую визу, посольство РФ распространило комментарий.

Граждане государств, с которыми у России заключены международные соглашения, устанавливающие ставки сборов за оформление виз,
по-прежнему будут их уплачивать в определенном в таких договорах размере, сообщает посольство.

Для граждан ЕС российская виза по-прежнему стоит 35 евро, либо 70 евро при срочном оформлении.

"Таким образом ни о каком повышении ставки визовых сборов для граждан Эстонии речи не идет. Не меняется также порядок безвизового въезда в Российскую Федерацию для проживающих в Эстонии лиц без гражданства", — сообщает посольство.

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