Посольство РФ: для граждан Эстонии стоимость российской визы не повысится

Граждане государств, с которыми у России заключены международные соглашения, устанавливающие ставки сборов за оформление виз,

по-прежнему будут их уплачивать в определенном в таких договорах размере, сообщает посольство.

Для граждан ЕС российская виза по-прежнему стоит 35 евро, либо 70 евро при срочном оформлении.

"Таким образом ни о каком повышении ставки визовых сборов для граждан Эстонии речи не идет. Не меняется также порядок безвизового въезда в Российскую Федерацию для проживающих в Эстонии лиц без гражданства", — сообщает посольство.