Пособие по уходу за ребенком в Таллинне возросло

Согласно постановлению Таллиннской городской управы, пособие по уходу за ребенком в столице возрастет с прежних 150 до 166 евро, которые будут выплачивать на ребенка, посещающего частный детский сад или отправляемого на день к няне.

В бюджете города на эти цели предусмотрены нынче 1 234 070 евро против 984 070 евро годом раньше, сообщает Раэпресс.

Размер пособия равен той сумме, которая служит основой для бюджетов муниципальных детских дошкольных учреждений в расчете на месяц. Пособие выплачивается ежемесячно на основании подтверждающих расходы документов. Ребенок и его родителя должны быть зарегистрированы как жители Таллинна, а ребенок еще и не числиться в списках ни одного муниципального детского дошкольного учреждения. Оказатель услуги ухода за ребенком должен иметь действующее разрешение на деятельность. Ходатайство о пособии можно представлять в течение трех месяцев после использования услуги .

Постановление о новом размере пособия действует задним числом — с 1 января.