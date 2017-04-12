Пособие на строительство станций для заправки биогазом вызвало большой интерес

В туре ходатайствования о получении пособий для заправок биометаном в ЦУ ”Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK) поступил 31 проект на общую сумму более 5,6 миллиона евро. Вместе с самофинансированием ходатайствующих о получении пособия общая стоимость проектов составила более 16,4 миллиона евро. Перечень проектов, которые получат государственное финансирование, KIK объявит к концу мая.

Пособие выдается для проектов, которые предусматривают поставки биометана и предоставление возможностей заправки на общественной единичной или сетевой заправке. Получившие финансирование заправки возьмут на себя обязательство предлагать в качестве топлива для транспортных средств биометан, что будет способствовать снижению количества выделяемого транспортом CO₂.

”Пособие вызвало очень большей интерес. Желание выстроить заправки сжатым газом есть по всей Эстонии, и во многих городах планируется одновременное строительство нескольких заправок. Распространение заправок будет также способствовать более широкому использованию транспортных средств, работающих на газе”, — сказал ведущий координатор сферы энергетики KIK Сийм Умблея.

В Таллинне запланировано строительство 4, в Тарту и Йыхви — 3, в Пярну и Раквере — 2 заправок сжиженным газом. Кроме того, заправки запланированы в Курессааре, Пайде, Валга, Выру, Куусалу, Пылтсамаа, Пылва, Кейла, Тюри, Отепяэ, Виртсу, Йыгева, Саку, Вильянди и Имавере.

KIK открыл второй период тура ходатайствования для создания инфраструктуры поставки биометана и новых возможностей для заправки в феврале нынешнего года. Ходатайствовать о получении пособия могли юридические лица.

Максимальная доля пособия составляет до 35% от финансируемых расходов на один проект. Максимальная сумма пособия на один проект составляет 350 000 евро. Условия ходатайствования и инструкция на домашней странице KIK.