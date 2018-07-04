Последствия развязанной Трампом торговой войны осенью почувствуются и в Эстонии

Хотя эстонских фирм это пока не коснулось, но побочные эффекты установленных президентом США Дональдом Трампом тарифов не обойдут Эстонию стороной. Последствия можно будет почувствовать уже осенью, пишет Äripäev.

1 июня США ввели тарифы для Европейского Союза, Канады и Мексики. Размеры тарифов составляют 25% на сталь и 10% на алюминий.

Следующим пунктом в торговой войне Трампа станет автомобильная промышленность, и тарифы на импорт должны вступить в силу уже в июле.

Рейн Волт, исполнительный директор AQ Lasertool (фирма, изготавливающая запчасти для европейских автомобильных заводов), считает, что ситауция на мировом рынке не обойдет стороной и Эстонию.

”Объемы нашего производства напрямую зависят от западного рынка", — объяснил он.