Последствие роста акцизов? В первом полугодии продажи A. Le Coq упали на 20%

По словам руководителя предприятия Тармо Ноопа, падение продаж было в значительной степени компенсировано ростом экспорта. В первом полугодии его объем увеличился на 61% — с 8,5 миллиона до 13,7 миллиона литров.

”Сокращение оборота внутри страны и на северной границе было сбалансировано значительным ростом продаж на южной границе, где за первые шесть месяцев их объем вырос в пять раз”, — сказал Нооп.

Экспортные показатели первого полугодия стали для компании A. Le Coq лучшим результатом последних лет и составили 25% от всех продаж. Помимо внушительного роста экспорта в Латвию, торговля на других зарубежных рынках выросла на 50%.

”Акцизная политика принесла нам мощный скачок экспорта, локомотивом которого стал рост продаж пива, сидра и напитков типа long drink на южной границе, и тенденция эта, похоже, не снижается”, — сказал Нооп.

Кроме того, идет поиск возможности компенсировать спад торговли внутри страны и на северной границе за счет других рынков. ”У производственного портфеля A. Le Coq хороший экспортный потенциал, в будущем у нас непременно появятся новые рынки сбыта”, — добавил он.