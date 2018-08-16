16.08.2018, 21:31

Последствие роста акцизов? В первом полугодии продажи A. Le Coq упали на 20%

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rus.delfi.ee
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Viljandi folk
Viljandi folk Foto: Ago Tammik

Объем продаж производителя напитков компании A. Le Coq за шесть месяцев текущего года сократился на 20%, а именно – с 67,1 миллиона до 55,8 миллиона литров. Основная причина – существенное сокращение продаж как внутри страны, так и на северной границе, где объемы уменьшились в 4 раза – с 11 миллионов до 3,1 миллиона литров, сообщает компания.

По словам руководителя предприятия Тармо Ноопа, падение продаж было в значительной степени компенсировано ростом экспорта. В первом полугодии его объем увеличился на 61% — с 8,5 миллиона до 13,7 миллиона литров.

”Сокращение оборота внутри страны и на северной границе было сбалансировано значительным ростом продаж на южной границе, где за первые шесть месяцев их объем вырос в пять раз”, — сказал Нооп.

Экспортные показатели первого полугодия стали для компании A. Le Coq лучшим результатом последних лет и составили 25% от всех продаж. Помимо внушительного роста экспорта в Латвию, торговля на других зарубежных рынках выросла на 50%.

”Акцизная политика принесла нам мощный скачок экспорта, локомотивом которого стал рост продаж пива, сидра и напитков типа long drink на южной границе, и тенденция эта, похоже, не снижается”, — сказал Нооп.

Кроме того, идет поиск возможности компенсировать спад торговли внутри страны и на северной границе за счет других рынков. ”У производственного портфеля A. Le Coq хороший экспортный потенциал, в будущем у нас непременно появятся новые рынки сбыта”, — добавил он.

Основными экспортными товарами A. Le Coq стали пиво, сидр и напитки long drink. Главные экспортные направления A. Le Coq — Латвия, Дания, Германия, Чехия, Голландия, Южная Африка, Греция и Россия. Если говорить о более отдаленных рынках, то это Австралия, Таиланд и Канада. В общей сложности A. Le Coq экспортирует свою продукцию в 36 стран.

Tallinn Hockey weekend
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