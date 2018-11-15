15.11.2018, 13:30

После жалобы Олега Осиновского суд приостановил полумиллиардную сделку Eesti Energia


Анн-Марий Нерги
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Eesti Energia ostab 4 Energia
Eesti Energia ostab 4 EnergiaFoto: Ilmar Saabas

Транзитный бизнесмен Олег Осиновский подал в административный суд жалобу на Департамент конкуренции, потому что, по мнению его предприятия Skinest Energia, департамент не должен был разрешать Eesti Energia покупать Nelja Energia в ходе полумиллиардной сделки. Административный суд приостановил действие решения Департамента конкуренции до 10 декабря, то есть до тех пор, пока как департамент, так и стороны сделки не предоставят свои точки зрения.

Пресс-секретарь Таллинского административного суда Аннели Вилу подтвердила, что в суд подана жалоба от AS Skinest Energia с ходатайством отменить недавнее решение Департамента конкуренции, которым одобрили продажу Nelja Energia предприятию Eesti Energia.

В жалобе принадлежащей Олегу Осиновскому фирмы просят установить, что объединение дочерней фирмы Eesti Energia Enefit Green и Nelja Energia AS запрещено. "В качестве альтернативы ходатайствуют обязать Департамент конкуренции вынести новое решение, которым запретить объединение Enefit Green и Nelja Energia, или в качестве другой альтернативы обязать департамент конкуренции продолжить рассмотрение объединения Enefit Green и Nelja Energia", - передала Вилу.

Вместе с жалобой также подали ходатайство о первоначальной правовой защите, в котором просили незамедлительно остановить задним числом действие решения департамента от 6 ноября 2018 года и запретить вступление в силу объединения EG и 4Energia до вступления в силу прекращающего рассмотрение данного судебного дела решения суда.

Пару дней спустя, 8 ноября, суд приостановил действие решения Департамента конкуренции и запретил вступление в силу объединения Enefit Green AS и Nelja Energia AS до 10 декабря.

Суд дал Департаменту конкуренции для предоставления своей точки зрения относительно обоснованности первоначальной правовой защиты срок не позднее 19 ноября 2018 года. К этому же сроку Enefit Green и Nelja Energia также имеют право предоставить свою точку зрения относительно ходатайства жалобщика о первоначальной правовой защите.

Про прошествии этого срока суд вынесет постановление, по которому решат, примут ли жалобу в производство и каков будет дальнейший ход производства (и продлят ли также первоначальную юридическую защиту).

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