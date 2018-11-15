После жалобы Олега Осиновского суд приостановил полумиллиардную сделку Eesti Energia

Пресс-секретарь Таллинского административного суда Аннели Вилу подтвердила, что в суд подана жалоба от AS Skinest Energia с ходатайством отменить недавнее решение Департамента конкуренции, которым одобрили продажу Nelja Energia предприятию Eesti Energia.

В жалобе принадлежащей Олегу Осиновскому фирмы просят установить, что объединение дочерней фирмы Eesti Energia Enefit Green и Nelja Energia AS запрещено. "В качестве альтернативы ходатайствуют обязать Департамент конкуренции вынести новое решение, которым запретить объединение Enefit Green и Nelja Energia, или в качестве другой альтернативы обязать департамент конкуренции продолжить рассмотрение объединения Enefit Green и Nelja Energia", - передала Вилу.

Вместе с жалобой также подали ходатайство о первоначальной правовой защите, в котором просили незамедлительно остановить задним числом действие решения департамента от 6 ноября 2018 года и запретить вступление в силу объединения EG и 4Energia до вступления в силу прекращающего рассмотрение данного судебного дела решения суда.

Пару дней спустя, 8 ноября, суд приостановил действие решения Департамента конкуренции и запретил вступление в силу объединения Enefit Green AS и Nelja Energia AS до 10 декабря.