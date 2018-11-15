После жалобы Олега Осиновского суд приостановил полумиллиардную сделку Eesti Energia

Суд дал Департаменту конкуренции для предоставления своей точки зрения относительно обоснованности первоначальной правовой защиты срок не позднее 19 ноября 2018 года. К этому же сроку Enefit Green и Nelja Energia также имеют право предоставить свою точку зрения относительно ходатайства жалобщика о первоначальной правовой защите.

Про прошествии этого срока суд вынесет постановление, по которому решат, примут ли жалобу в производство и каков будет дальнейший ход производства (и продлят ли также первоначальную юридическую защиту).

Комментарий Eesti Energia в связи с первичной и временной правовой защитой сделки с Nelja Energia:

В связи с применением в отношении сделки с Nelja Energia первичной и временной правовой защиты концерн Eesti Energia поясняет, что Enefit Green довел сделку по приобретению Nelja Energia до конца 6 ноября 2018 года, после получения от эстонского Департамента конкуренции разрешения на объединение, приобретя 100% акций Nelja Energia. Таким образом объединение Enefit Green с Nelja Energia было завершено значительно раньше того, как Skinest подал жалобу, а суд на ее основе применил первичную и временную правовую защиту.

Суд дал эстонскому Департаменту конкуренции, Enefit Green и Nelja Energia время для предоставления своих мнений до 19 ноября. После ознакомления с предоставленными мнениями суд решит, принимать ли жалобу Skinest в рассмотрение или нет.

Департамент конкуренции детально проанализировал приобретение Nelja Energia предприятием Enefit Green. Производство длилось пять месяцев, в течение которых департамент собирал информацию как у конкурентов, так и у клиентов и организаторов рынка, также он оценил влияние сделки на ситуацию с конкуренцией. Учитывая вышесказанное, мы уверены, что одобрение слияния со стороны команды Департамента конкуренции не было легкомысленным решением. Естественно, мы предоставим административному суду все необходимые пояснения, мы также надеемся, что решения будут приняты быстро.

Эстония поставила перед собой амбициозные цели по возобновляемой энергии, в соответствии с которыми мы хотим достичь к 2030 году доли конечного потребления электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, в размере 50%. Это сигнал для всех разработчиков как в Эстонии, так и в других странах, что мы ожидаем от имеющихся и новых разработчиков реализации новых проектов. Государственные границы в этом секторе не ощущаются. К сожалению, этот возникший спор, как и споры последних лет, показывает, что конкурирующие с Eesti Energia разработчики проектов возобновляемой энергии придерживаются позиции, что у Eesti Energia нет права развивать возобновляемую энергию. Это никоим образом не поддерживает достижения амбициозной государственной цели.

Возобновляемая энергия это такая же энергия, как и произведенная из других источников. Eesti Energia производит электроэнергию из возобновляемых источников энергии уже на протяжении 16 лет. У владельца концерна есть четкие ожидания от Eesti Energia, на базе которых была утверждена стратегия Eesti Energia. Уже к 2022 году концерн хочет нарастить объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых и альтернативных источников, до 40%. Это также поддерживает долгосрочные цели Эстонии по возобновляемой энергии.