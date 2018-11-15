15.11.2018, 13:30

После жалобы Олега Осиновского суд приостановил полумиллиардную сделку Eesti Energia

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дополнено в 16:00
Анн-Марий Нерги
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Eesti Energia ostab 4 Energia
Eesti Energia ostab 4 EnergiaFoto: Ilmar Saabas

Транзитный бизнесмен Олег Осиновский подал в административный суд жалобу на Департамент конкуренции, потому что, по мнению его предприятия Skinest Energia, департамент не должен был разрешать Eesti Energia покупать Nelja Energia в ходе полумиллиардной сделки. Административный суд приостановил действие решения Департамента конкуренции до 10 декабря, то есть до тех пор, пока как департамент, так и стороны сделки не предоставят свои точки зрения.

Пресс-секретарь Таллинского административного суда Аннели Вилу подтвердила, что в суд подана жалоба от AS Skinest Energia с ходатайством отменить недавнее решение Департамента конкуренции, которым одобрили продажу Nelja Energia предприятию Eesti Energia.

В жалобе принадлежащей Олегу Осиновскому фирмы просят установить, что объединение дочерней фирмы Eesti Energia Enefit Green и Nelja Energia AS запрещено. "В качестве альтернативы ходатайствуют обязать Департамент конкуренции вынести новое решение, которым запретить объединение Enefit Green и Nelja Energia, или в качестве другой альтернативы обязать департамент конкуренции продолжить рассмотрение объединения Enefit Green и Nelja Energia", — передала Вилу.

Вместе с жалобой также подали ходатайство о первоначальной правовой защите, в котором просили незамедлительно остановить задним числом действие решения департамента от 6 ноября 2018 года и запретить вступление в силу объединения EG и 4Energia до вступления в силу прекращающего рассмотрение данного судебного дела решения суда.

Пару дней спустя, 8 ноября, суд приостановил действие решения Департамента конкуренции и запретил вступление в силу объединения Enefit Green AS и Nelja Energia AS до 10 декабря.

Суд дал Департаменту конкуренции для предоставления своей точки зрения относительно обоснованности первоначальной правовой защиты срок не позднее 19 ноября 2018 года. К этому же сроку Enefit Green и Nelja Energia также имеют право предоставить свою точку зрения относительно ходатайства жалобщика о первоначальной правовой защите.

Про прошествии этого срока суд вынесет постановление, по которому решат, примут ли жалобу в производство и каков будет дальнейший ход производства (и продлят ли также первоначальную юридическую защиту).

Комментарий Eesti Energia в связи с первичной и временной правовой защитой сделки с Nelja Energia:

В связи с применением в отношении сделки с Nelja Energia первичной и временной правовой защиты концерн Eesti Energia поясняет, что Enefit Green довел сделку по приобретению Nelja Energia до конца 6 ноября 2018 года, после получения от эстонского Департамента конкуренции разрешения на объединение, приобретя 100% акций Nelja Energia. Таким образом объединение Enefit Green с Nelja Energia было завершено значительно раньше того, как Skinest подал жалобу, а суд на ее основе применил первичную и временную правовую защиту.

Суд дал эстонскому Департаменту конкуренции, Enefit Green и Nelja Energia время для предоставления своих мнений до 19 ноября. После ознакомления с предоставленными мнениями суд решит, принимать ли жалобу Skinest в рассмотрение или нет.

Департамент конкуренции детально проанализировал приобретение Nelja Energia предприятием Enefit Green. Производство длилось пять месяцев, в течение которых департамент собирал информацию как у конкурентов, так и у клиентов и организаторов рынка, также он оценил влияние сделки на ситуацию с конкуренцией. Учитывая вышесказанное, мы уверены, что одобрение слияния со стороны команды Департамента конкуренции не было легкомысленным решением. Естественно, мы предоставим административному суду все необходимые пояснения, мы также надеемся, что решения будут приняты быстро.

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Эстония поставила перед собой амбициозные цели по возобновляемой энергии, в соответствии с которыми мы хотим достичь к 2030 году доли конечного потребления электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, в размере 50%. Это сигнал для всех разработчиков как в Эстонии, так и в других странах, что мы ожидаем от имеющихся и новых разработчиков реализации новых проектов. Государственные границы в этом секторе не ощущаются. К сожалению, этот возникший спор, как и споры последних лет, показывает, что конкурирующие с Eesti Energia разработчики проектов возобновляемой энергии придерживаются позиции, что у Eesti Energia нет права развивать возобновляемую энергию. Это никоим образом не поддерживает достижения амбициозной государственной цели.

Возобновляемая энергия это такая же энергия, как и произведенная из других источников. Eesti Energia производит электроэнергию из возобновляемых источников энергии уже на протяжении 16 лет. У владельца концерна есть четкие ожидания от Eesti Energia, на базе которых была утверждена стратегия Eesti Energia. Уже к 2022 году концерн хочет нарастить объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых и альтернативных источников, до 40%. Это также поддерживает долгосрочные цели Эстонии по возобновляемой энергии.

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