01.07.2017, 17:10

После введения нового пособия семьи с тремя детьми будут получать суммарно 500 евро в месяц

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rus.delfi.ee
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Lapsed ja raha
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С июля государство премирует семьи, в которых растет три ребенка, дополнительным пособием в размере 300 евро. В сумме с детским пособием такая семья будет получать 500 евро.

По-прежнему будет действовать детское пособие, которое составляет 50 евро на первого ребенка, столько же — на второго и 100 — на третьего. Таким образом сумма в 500 евро для семьи с тремя детьми будет складываться следующим образом: 50+50+100+300 евро, передает ERR Uudised.

Пособие для многодетных семей выплачивается ежемесячно с момента рождения третьего ребенка до достижения первенцем 16-летия. В случае, если старший ребенок продолжает учебу — до 19 лет.

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