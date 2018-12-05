После установки пленки клиент обнаружил на GPS-устройстве трещину, фирма назвала это незначительным косметическим дефектом

Пленку на устройство установили, но образовались пузыри, которые, по заверению, торговца, должны были за ночь разгладиться. Но этого не случилось и клиент пришел обратно. В процессе переустановки пленки потребитель заметил в углу экрана линию, но предположил, что это следы от клея, поэтому пристально за процессом не следил. После окончания работ продавец сказал, что, скорее всего, под пленкой все-таки остался какой-то волос. Когда пленку в присутствии клиента сняли, выяснилось, что речь идет о трещине экрана. Продавец поспешно натянул пленку обратно и заявил, что это незначительный косметический дефект.

”Если экран треснул в ходе установки защитной пленки, то, давайте будем честны, он бы все равно треснул в ответ на любое движение. Получается, что сам экран не очень хороший”, — заявил продавец в дальнейшей переписке, а позже стал и вовсе утверждать, что экран был сломан уже до того, как устройство попало к нему.

Заменить экран фирма отказалась и клиент обратился в Департамент защиты прав потребителей. На заявление клиента продавец сказал, что не ломал экран данного устройства, но комиссия, изучив материалы (в том числе фотографии), отметила, что до окончания исполнения работ ответственность за вещь несет торговец, и пришла к заключению, что торговец обязан возместить потребителю расходы на ремонт вещи в объеме, который позволит привести вещь в состояние, в котором она находилась до возмещения ущерба.