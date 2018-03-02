После отказа России поставлять газ Украина в целях экономии приостановила работу детсадов, школ и вузов

Работу детских садов, школ и вузов приостановили до 6 марта включительно в целях экономии в связи с тем, что Россия отказалась поставлять газ на Украину. Об этом 2 марта сообщил министр энергетики Игорь Насалик с трибуны Верховной Рады.

"Начиная с сегодняшнего дня мы рекомендовали остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и других учебных заведениях до 6 марта включительно", — заявил министр.

Как отмечает Gazeta.ua, это один из трех пунктов национального плана действий, который ввели после отказа России поставлять газ на Украину.

Кроме того, со 2 марта генерирующие компании Украины переводятся с газа на мазут. "Это даст нам возможность экономить 15-20 миллионов кубов газа в сутки", — сообщил Насалик. Также власти страны обратились к производственным объектам, чтобы те пересмотрели план действий производства для экономии газовых ресурсов. Ограничительные действия введены до 5-6 марта, подчеркнул министр энергетики.

Напомним, накануне стало известно, что "Газпром" отказался начать поставки газа "Нафтогазу Украины" с 1 марта, несмотря на то что украинская компания внесла предоплату. Перечисленные средства были возвращены украинской стороне. "Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню", — прокомментировал ситуацию зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Такое заявление было сделано после того, как 28 февраля арбитражный суд в Стокгольме обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен перечислить на счет украинского госхолдинга 2,56 млрд долларов.

Президент Украины Петр Порошенко уже пригрозил "Газпрому" арестом активов, если компания откажется выплатить 2,56 млрд долларов.