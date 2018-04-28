После финансовой помощи ЕС Греция получит дополнительные деньги

Дополнительные средства вернут Греции доступ к финансовым рынкам, считает глава Еврогруппы Марио Сентено. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше обычного срока.

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы Греции намерены предоставить стране еще несколько миллиардов евро. Об этом заявил глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг (Klaus Regling) на встрече министров финансов стран ЕС в Софии в пятницу, 27 апреля. Страна может получить от 10 до 12 млрд евро, сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

По словам главы Еврогруппы Марио Сентено, дополнительные средства вновь откроют "полный доступ" Греции к финансовым рынкам. Кроме того, Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства. В частности, рассматривается срок "до 18 месяцев", заявил Сентено. Как правило, в подобных ситуациях средства предоставляют на один год.