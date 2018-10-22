После фестиваля Weekend: долги и уволенные работники

"Изменения происходят, да, но я не тот человек, чтобы это комментировать, потому что с начала (прошлой — прим. ред.) недели я там больше не работаю", — сказал главный организатор Weekend Festival Baltic Хенри Линдал, который организовывал фестиваль четыре года.

По словам Линдала, он также больше не тот человек, чтобы говорить о том, связаны ли платежные трудности предприятия с реорганизацией.

"Там есть какие-то кредиторы, и я понимаю, что с этими кредиторами заключают соглашения, но я также не могу точнее сказать, в каком состоянии это теперь в течение последних недель".

Некое предприятие, с которым связалась Äripäev, не захотело сейчас комментировать долг, поскольку еще надеется получить деньги.

Соучредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) сказал Kroonika, что сейчас идет обычная подготовка к фестивалю в следующем году.