После фестиваля Weekend: долги и уволенные работники

Фирма-организатор Weekend Festival не оплатила счета и уволила работников таллиннского офиса, вдобавок у предприятия на прошлой неделе образовалась налоговая задолженность перед государством на 167 000 евро, пишет Äripäev.
"Изменения происходят, да, но я не тот человек, чтобы это комментировать, потому что с начала (прошлой — прим. ред.) недели я там больше не работаю", — сказал главный организатор Weekend Festival Baltic Хенри Линдал, который организовывал фестиваль четыре года.
По словам Линдала, он также больше не тот человек, чтобы говорить о том, связаны ли платежные трудности предприятия с реорганизацией.
"Там есть какие-то кредиторы, и я понимаю, что с этими кредиторами заключают соглашения, но я также не могу точнее сказать, в каком состоянии это теперь в течение последних недель".
Некое предприятие, с которым связалась Äripäev, не захотело сейчас комментировать долг, поскольку еще надеется получить деньги.
Соучредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) сказал Kroonika, что сейчас идет обычная подготовка к фестивалю в следующем году.
"После закончившегося летом этого года фестивального сезона закончились договоры с командой организаторов Weekend Festival Baltic 2018 года, и мы сейчас занимаемся составлением команды фестиваля 2019 года", — сказал Ругемалира.
"Это не означает, что кто-то из до сих пор организовывавших фестиваль людей не будет и в будущем связан с мероприятием. Наш руководитель по маркетингу и партнерству скоро даст новую информацию в связи с договорами о спонсорстве и партнерстве фестиваля в следующем году", — заверил он.
"Переговоры по фестивалю 2019 года идут, и мы объявим время и место проведения Weekend Festival Baltic 2019 года в соответствии с графиком. В предыдущие годы новый фестиваль тоже всегда объявляли в конце года или в новом году", — дает он как будто подтверждение, что в следующем году фестиваль должен состояться.