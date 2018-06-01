01.06.2018, 17:31

Пошлины США на сталь и алюминий из ЕC вступили в силу

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Deutsche Welle
EST
Tollid
TollidFoto: AFP

Решение о введении США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики вступило в действие в полночь 1 июня по вашингтонскому времени.

О том, что оно принято окончательно, сообщил накануне, в четверг, 31 мая, министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, переговоры с Евросоюзом не привели к достижению соглашения, которое убедило бы США в продлении отсрочки от пошлин, введенной в марте текущего года. Вскоре после этого Евросоюз объявил о подготовке ответных мер.

Что касается Канады и Мексики, то переговоры с этими двумя странами о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) пока затягиваются, и, по словам Росса, пока невозможно предсказать дату их завершения. Поэтому США решили ввести пошлины на сталь и алюминий и для Канады и Мексики.

Правительство ФРГ: Пошлины — незаконная мера

Германия ранее неоднократно предостерегала Вашингтон от эскалации торгового конфликта. "Федеральное правительство отвергает введенные США пошлины на сталь и алюминий", — заявил, в частности, 31 мая в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Мы считаем эту меру незаконной, приведенный аргумент защиты национальной безопасности — неубедительным", — сказал он далее. По его словам, эта мера таит в себе опасность порочного круга штрафных мер, которые в итоге навредят всем. Правительство ФРГ будет и дальше защищать свободную торговлю и открытые рынки и делать ставку на мультилатеральный подход в решении проблем, сказал Зайберт.

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Меркель за решительный ответ ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала "совместный и решительный" ответ ЕС на американские пошлины, если они будут введены. Об этом она заявила в четверг, 31 мая, в Лиссабоне незадолго до объявления Вашингтоном своего решения. "Евросоюз сформировал недвусмысленную позицию по этому вопросу. Мы уверены, что пошлины противоречат правилам ВТО", — сказала Меркель.

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов — из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз — до 1 июня. Многократные попытки европейцев добиться отмены штрафных санкций на постоянной основе не увенчались успехом. В качестве ответной меры ЕС ранее обещал ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых — апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы. Ожидается, что сумма сборов составит 3 миллиарда евро.

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