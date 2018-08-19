19.08.2018, 15:40

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте

 (50)
Deutsche Welle
EST 1
Käed ja raha
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Доллар уже больше 50 лет остается главной мировой валютой. Но эксперты не исключают, что его позиции могут ослабеть. Что и кто может лишить доллар его нынешнего статуса?

сли стабильность валюты напрямую связана с доверием к тому, кто ее выпускает, то положение доллара США сейчас не из лучших. Дональд Трамп сражается из Вашингтона со всем остальным миром. В самый разгар торговой войны с Китаем он совершает выпады в сторону России и Турции. Однако те готовы дать отпор. Они стараются причинить боль США, поставить под вопрос их ведущую роль как мировой державы и расшатать статус доллара.

Как все начиналось

Победное шествие американской валюты началось 14 февраля 1945 года на борту тяжелого крейсера USS Quincy, ставшего на якорь вблизи Суэцкого канала. В кают-компании наспех соорудили некое подобие приемной: несколько разномастных кресел и столиков, на полу — восточный ковер, рядом — звездно-полосатый флаг. Все это — на фоне стальных стен мощного боевого корабля. На встрече, итогом которой стало подписание так называемого "пакта Куинси", присутствовали лишь несколько человек. Согласно пакту США получили эксклюзивные права на разведку и разработку месторождений саудовской нефти, в свою очередь, гарантируя саудитам защиту от внешней угрозы. Помимо прочего король Ибн Сауд взял на себя обязательство вести все будущие расчеты по нефтяным сделкам в долларах.

К тому моменту прошло чуть более десяти лет с момента отмены в Соединенных Штатах золотого стандарта, и доллар вновь оказался привязан к полезному ископаемому: на этот раз — к "черному золоту". В дальнейшем все сложилось удачно для США: спрос на нефть стал стремительно расти, а вместе с ним и спрос на американскую валюту. Вскоре все больше и больше международных сделок стали проводиться в долларах.

Как и сегодня. По данным Международного валютного фонда (МВФ), около 62 процентов всех валютных резервов в мире хранятся в долларах. Для сравнения: в евро хранится около 20 процентов валютных резервов, за ним следуют японская йена и английский фунт с менее чем пятью процентами.

В обмене валют также доминирует доллар: свыше 85 процентов всех обменных операций производится между долларом и какой-либо другой валютой.

Федеральная резервная система США (ФРС) всегда содействовала глобальному доминированию доллара и обеспечивала ему достаточную ликвидность. Не в последнюю очередь из-за этого ведущая роль американской валюты уже давно поддерживается сама собой.

"Тихая гавань" для инвесторов

И именно ликвидность доллара превратила его в "тихую гавань" для инвесторов — в конце концов, доллар всегда можно снова продать. Иногда это может привести к гротескным ситуациям: к примеру, если начинает "пахнуть жареным", инвесторы — среди них, разумеется, центральные банки и крупные компании — переводят активы в доллары даже тогда, когда именно США становятся главным источником угроз для мировой экономики. Так было и во время последнего финансового кризиса, и происходит каждый раз, когда в Конгрессе США спорят о введении потолка для американского госдолга.

ТОП

Экономист Барри Эйхенгрин называет это "непомерной привилегией" США. И в то же время даже он альтернативы этому не видит. Поскольку у двух основных соперников доллара есть серьезные недостатки: евро Эйхенгрин называет валютой без государства, а китайский юань — валютой, где государства слишком много. Другими словами, в случае резкого ослабления евро нет такого правительства, которое бы полностью взяло на себя задачу стабилизации валюты. Что касается юаня, то он полностью контролируется политическим руководством Китая, а не рынком.

Учитывая происходящее в политике и экономике США, в настоящий момент сложно говорить о контролируемой ситуации на мировом рынке. Президент Трамп не смущается обвинять другие страны — не в последнюю очередь своего валютного конкурента Китай — в манипуляциях юанем, и в то же время, спустя несколько твитов, давать советы собственному центробанку, как проводить денежно-кредитную политику. До сих пор Федеральный резерв проводил последовательный и независимый курс. Но с момента, когда Белый дом начал давать советы и выдвигать требования относительно ключевой процентной ставки, стало неясно, можно ли и в будущем полагаться на политический нейтралитет ФРС.

Та же неопределенность царит и в отношении экономической политики Трампа. Слишком часто его действия противоречат друг другу: с одной стороны он заявляет о крупных торговых договоренностях,с другой — реализованы до сих пор были лишь выходы из разных соглашений, а не обещанные новые договоренности. Экономическое противостояние с Китаем, неопределенность в отношениях с Россией, спор с Турцией, который обвалил национальную валюту лиру… Действительно надежной и тихой гаванью назвать доллар в нынешней ситуации сложно.

Остается вопрос: какая же из валют будет задавать тон в будущем? Россия и Турция объявили, что планируют вернуться к расчетам на международных рынках в национальных валютах и перестать использовать в качестве промежуточной валюты доллар. Возможно, этому примеру последуют и другие страны, что приведет к снижению доминирования американской валюты на мировом финансовом рынке. Однако самой сильной валютой в мире доллар останется все равно. По крайней мере до тех пор, пока доверие к США — даже в состоянии хаоса — будет сильнее, чем к странам, стоящими за другими валютами.

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