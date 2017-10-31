Посетивший Viimsi SPA отец семейства: не работали те же аттракционы, что и год назад

Мужчина, побывавший с детьми в водном центре Виймси, остался недоволен тем, что многие детские аттракционы были неисправны, сообщает Kasulik.

В редакцию Delfi обратился отец семейства, посетивший Viimsi SPA с детьми под занавес осенних каникул. Мужчина рассказал, что, уходя, сказал одному из работников, что водный центр, по его мнению, движется к своему упадку, так как являвшиеся сломанными еще год назад образовательные аттракционы до сих пор не привели в порядок.

На это работник спа ответил: ”Это тема не нашего OÜ, и за это отвечают те, кто придумал эти аттракционы”.

Отец поинтересовался, как так может быть, что Viimsi SPA продает билеты, но не отвечает за состояние своей инфраструктуры. Работник не смог это прокомментировать.

Отец семейства добавил: ”Сломаны были некоторые элементы, с помощью которых дети могут качать воду и т.п. Одним словом, скорее образовательные вещи”.

Руководитель по маркетингу Viimsi SPA Кая Куусик извинилась от имени спа за некомпетентный ответ работника.

”Конечно, мы отвечаем за поддержку рабочего состояния действующих в водном центре аттракционов”, — сказала Куусик.

По ее объяснению, основными аттракционами водного центра Atlantis H2O являются 8 труб и горок разной длины, из которых две находятся в зоне для малышей, а также ”река”, бассейн с волнами и гидромассажная ванна.

”Все эти аттракционы находятся в хорошем состоянии и открыты для посетителей. Также можно за небольшую дополнительную плату наслаждаться услугами банного центра Viimsi SPA, в котором 7 бань, спа-бассейны и спортивный бассейн”, — утверждает Куусик.

Чтобы предложить что-то тем, кого все это не так сильно интересует, в Viimsi SPA есть 32 разных образовательных экспоната на тему воды и природы.

”Так как в центре высокий уровень влажности, а в воде содержится хлорка, экспонаты с электроникой время от времени выходят из строя. Возможны ситуации, когда 10-20 процентов от общего количества экспонатов не работают. Это наиболее вероятно в периоды особо высокой наполняемости спа — в праздники, каникулы”, — пояснила Куусик.

Каждый понедельник, по ее словам, в водном центре проводится контроль, в ходе которого проверяются все экспонаты.

”Протокол контроля отправляем предприятию, которое изготовило экспонаты. Оно заказывает необходимые запчасти и сообщает график ремонта. Запчасти приходят в основном из-за рубежа, а работы проводятся тогда, когда центр закрыт для посетителей”, — поясняет Куусик, почему ремонт не производится оперативно — на него уходит от нескольких недель до двух месяцев.

”Наши инвестиции в содержание экспонатов в рабочем состоянии постоянно высоки. Мы относимся серьезно к обратной связи со стороны посетителей. Для тех экспонатов, с которыми было больше всего повторяющихся проблем, заказывали решения, отличающиеся от изначальных, чтобы избежать поломок в дальнейшем”, — добавляет Куусик.

По ее словам, в данный момент из 32 экспонатов не работают 5, некоторые — частично. Ближайший ремонт запланирован на ноябрь.

Куусик информирует, что Viimsi SPA всегда извещает клиентов о неисправности больших экспонатов — соответствующие инфотаблички вывешивают на выходе, у касс.