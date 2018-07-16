16.07.2018, 17:34

Посетители Дней моря пожертвовали приюту для животных более 1800 евро

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rus.delfi.ee
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Koer Lolita
Koer LolitaFoto: Karin Kaljuläte

Посетители Дней моря пожертвовали на минувших выходных Таллиннскому приюту для животных более 1800 евро. Благотворительную кампанию по сбору средств для приюта для животных организовал Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с Varjupaikade MTÜ и районной управой.

В ходе кампании добровольцы собирают пожертвования для приюта в столичных торговых центрах и в других оживленных местах. Связанные с проведением кампании расходы взяла на себя районная управа Пыхья-Таллинна. На сегодняшний день уже собрано около 3 тысяч евро, которые в полном объеме будут переданы расположенному в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре теэ приюту и будут потрачены на кормежку и помощь содержащихся там питомцев, сообщает управа.

”Будь другом” — это самая позитивная кампания из всех, в которых мне доводилось участвовать. Приятно видеть, что люди осведомлены о деятельности приюта и действительно хотят помочь. Большое спасибо всем, кто принял участие и пожертвовал деньги”, — сказал принимавший участие в сборе средств в качестве добровольца старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Координатор благотворительной кампании замстарейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко отметила, что сбор средств продолжится до конца августа.

”Например, добровольцы Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна будут собирать пожертвования 20 и 21 июля с 15.00 до 18.00 в торговом центре Ülemiste, затем 27-28 июля в центре Rocca al Mare, 3-4 августа в центре Järve, 10-11 августа в центре Mustamäe и 17-18 августа в Haabersti Maxima, — сказала Юрченко.

К команде добровольцев можно присоединиться, заполнив анкету в интернете. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону 6457000 или написав на электронную почту: jelena.kobanova@tallinnlv.ee.

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Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна благодарит представителей торговых центров и устроителей мероприятий, которые предоставили свои помещения и территорию для сбора пожертвований в пользу приюта для животных.

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