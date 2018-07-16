Посетители Дней моря пожертвовали приюту для животных более 1800 евро

Посетители Дней моря пожертвовали на минувших выходных Таллиннскому приюту для животных более 1800 евро. Благотворительную кампанию по сбору средств для приюта для животных организовал Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с Varjupaikade MTÜ и районной управой.
В ходе кампании добровольцы собирают пожертвования для приюта в столичных торговых центрах и в других оживленных местах. Связанные с проведением кампании расходы взяла на себя районная управа Пыхья-Таллинна. На сегодняшний день уже собрано около 3 тысяч евро, которые в полном объеме будут переданы расположенному в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре теэ приюту и будут потрачены на кормежку и помощь содержащихся там питомцев, сообщает управа.