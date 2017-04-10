Посетитель Pirosmani сломал зуб о попавшийся ему в плове осколок стекла

Первое апреля, как известно, является днем смеха, но 67-летнему Тийту было совсем не до шуток, так как в заказанном в ресторане грузинской кухни Pirosmani плове ему попался кусочек стекла, который повредил ему зуб.

”Я уже кое-что съел, поэтому не могу сказать точно — в салате или рисе — мне попался, боже упаси, кусок стекла! Он был довольно большой, и я попал на него нижним коренным зубом, так что он сломался”, — рассказал Тийт изданию Õhtuleht.

К удивлению клиентов, обслуживающий персонал заведения в осколке особой проблемы не увидел, но Тийт и его сын Роберт сдаваться были не намерены. Они сфотографировали как сам осколок, так и сломанный зуб, и написали по факту случившегося заявление.

Входящие в правление ресторана Рати Самкхарадзе выразил сожаление и сказал, что не знает, как осколок оказался в еде. По его словам, это первый подобный случай за 18 лет работы ресторана.