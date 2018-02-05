Портал привел список самых продаваемых в разных странах ЕС авто

По данным портала Autocar, в прошлом году в Эстонии больше всего было продано автомобилей Škoda Octavia. Такой же результат был зафиксирован в некоторых других странах ЕС.
Ниже приведен список стран и самой продаваемой в них по данным прошлого года марки автомобиля:
Австрия — Volkswagen Golf
Бельгия — Volkswagen Golf
Эстония — Škoda Octavia
Испания — Seat Ibiza
Нидерланды — Renault Clio
Хорватия — Škoda Octavia
Ирландия — Hyundai Tucson
Италия — Fiat Panda
Греция — Toyota Yaris
Литва — Fiat 500
Латвия — Nissan Qashqai
Норвегия — Volkswagen Golf
Польша — Škoda Octavia
Португалия — Renault Clio
Франция — Renault Clio
Швеция — Volvo XC60
Румыния — Dacia Logan
Германия — Volkswagen Golf