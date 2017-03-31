Портал по недвижимости kv.ee теряет крупных клиентов

В связи с изменением ценовой политики портала kv.ee, 11 фирм по недвижимости перестанут размещать свои объявление на данном портале. Как пишет Ärileht, портал неоправданно завышает цены за размещение объявления.

В частности, kv.ee покидает один из крупнейших концернов недвижимости Arco Vara. Как сообщает в пресс-релизе Arco Vara, это означает, что с kv.ee пропадет около 15 000 объявлений о продаже недвижимости. Потеря составит примерно 40% от нынешнего количества размещенных объявлений. Портал kv.ee принадлежит концерну Eesti Meedia.