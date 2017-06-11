11.06.2017, 17:00

Портал Osta.ee установил ежемесячную плату для неактивных пользователей

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rus.delfi.ee
EST
Портал Osta.ee установил ежемесячную плату для неактивных пользователей
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Вчера сайт аукционов Osta.ee сообщил, что установил ежемесячную плату для пользователей, которые за последние 12 месяцев не совершали никаких действий на сайте: "Мы ждем тебя обратно!"

Delfi Kasulik написал читатель, которому портал Osta.ee прислал письмо со следующим содержанием: "Через 14 дней тебе будет назначена ежемесячная плата за управление в размере 49 центов, так как ты за последние 12 месяцев не совершал сделок".

В письме указано, что если до указанного срока зайти на сайт и поставить ставку на какой-либо аукцион или самому что-то выставить на продажу, то плата назначена не будет.

Плата за управление также не назначается, если э-счет пуст, или если пользователь активен на сайте.

А вот удалить свой аккаунт с сайта не так уж и легко. Как указано на Osta.ee, для этого нужно написать письмо в службу поддержки портала и ждать ответа. При этом аккаунт закрывается на основе личного кода пользователя, а создать новый аккаунт с данным личным кодом будет уже нельзя.

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