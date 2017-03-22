Порт Haven Kakumäe будет обслуживать портовая заправочная станция Alexela

Порт Haven Kakumäe и Alexela Oil подписали договор об установке заправочной станции для обслуживания портового комплекса.

В откроющемся в мае порту могут пришвартоваться 300 судов, которые будут иметь возможность пополнить запасы топлива на станции обслуживания высшего класса. ”Alexela — эстонский оператор и признанная отечественная торговая марка, имеющая большой опыт в оперировании береговыми заправочными станциями”, — сказал председатель правления порта Haven Kakumäe Неэме Каарма. ”Мы рады, что Alexela проявила интерес к крупному эстонскому проекту яхтенного порта”.

”Alexela управляет крупнейшей в Эстонии сетью портовых заправочных станций — в портах Эстонии насчитывается восемь заправочных станций Alexela”, — сказал председатель правления Alexela Oil Айн Куузик. По его словам, моряки могут воспользоваться услугами Alexela на протяжении всего эстонского побережья — в Вирумаа есть заправка в порту Вызу, в Харьюмаа — заправочные станции яхтенных портов Какумяэ, Кабернеэме и Пирита. ”Западная Эстония очень популярна среди малых судов — наши портовые заправки расположены в портах Муху, яхтклуба Пярну и Кихну”, — пояснил Айн Куузик.

Также Alexela управляет заправочной станцией в порту Ойу, на северном берегу Выртсярв. ”Следующей мы откроем портовую заправочную станцию в порту Эйсма и будем работать над тем, чтобы в конце этого года в Эстонии было десять портовых заправок Alexela”, — пообещал Айн Куузик.

”По плану стационарное здание порта будет готово в 2018 году — тогда мы сможем предложить клиентам еще больше дополнительных услуг, например, зимнее хранение и другие услуги для яхт”, — сказал Каарма. ”На первом этапе строительства мы возведем на территории порта центр для пляжных видов спорта, где жители Какумяэ и команды судов смогут играть в пляжный футбол, волейбол и пляжный теннис”.

Первый этап порта Haven Kakumäe будет готов весной 2017 года. Первые жилые дома и здание порта с обогреваемой зимней стоянкой — в 2018 году. На территории порта будет находиться центр досуга и спортивные площадки. Также порт станет домашним портом для Таллиннского яхтклуба (TJK), с июня начнет работать яхтенная школа TJK.